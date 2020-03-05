疫情衝擊產業 國發會：不能太樂觀 14:222020/03/05 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國發會主委陳美伶5日前往立法院報告並受訪。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國發會主委陳美伶5日前往立法院報告「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19） 對我國產業衝擊」，會前受訪時表示，現在疫情的影響還不確定，因此不能太樂觀，但也沒有悲觀的權利。(圖文／姚志平) (中時 ) #國發會 #樂觀 #權利 #疫情 #產業 也許您會感興趣 推薦閱讀 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 南沙港鐵路5標中山段 加碼建設 04:102020/03/02 焦點新聞 高雄拚轉型 鎖定二高企業 04:102020/03/02 產業．科技 蘇揆呼應陳時中 籲公職民代減少跑攤 10:262020/03/02 政治 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 《科技》獎勵明日之星，2020傑出生技產業獎受理報名 11:422020/03/05 財經 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 政治熱門新聞 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 出征弄錯對象 宅神轟游錫堃：搞不清狀況！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。