國發會主委陳美伶5日前往立法院報告「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19） 對我國產業衝擊」，會前受訪時表示，現在疫情的影響還不確定，因此不能太樂觀，但也沒有悲觀的權利。(圖文／姚志平)

(中時 )

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