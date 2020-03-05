新冠肺炎疫情擴散全球，多國出現口罩荒，但衛服部日前多次強調健康的人不用戴口罩，還找來醫師陳木榮拍衛教影片背書。行政院長蘇貞昌直到前（3日）還再度強調「健康的人不用戴口罩，口罩給需要的人」，但衛福部次長何啟功昨（4日）卻改口：「密閉空間或人多地方會近距離接觸就要戴。」

Kolas Yotaka宣導搭捷運、高鐵、火車、公車，都不用戴口罩。（圖／Kolas Yotaka臉書）

衛服部疾管署近來在媒體頻頻曝光防疫廣告，還請陳木榮在影片中宣導健康的人不用戴口罩，甚至呼籲健康民眾搭乘大眾運輸也不需要戴口罩，行政院發言人Kolas Yotaka更在臉書宣導「坐捷運、高鐵、火車、公車，其實都不用戴口罩」，並強調「這是大家都不敢接受的真相」。

蘇貞昌前日在立法院遭立委賴士葆質詢，對此表示「口罩政策一直都只有一個，就是要讓全民口罩不會亂，然後健康的人不用戴口罩，口罩給需要的人」；衛福部長陳時中也說，政策大方向沒有變。不過，立委楊瓊瓔質詢時，何啟功卻做出不同回應。

楊瓊瓔質詢，何啟功當場改口。（圖／好立委 楊瓊瓔臉書）

何啟功表示，現在在大眾公眾交通內，民眾都會戴口罩，楊瓊瓔表示這是民眾的自主管理，並質疑衛服部當初的選導影片竟偷偷下架，不知以衛服部的專業立場來看，到底要不要戴口罩。何啟功經多次追問後終於改口：「到密閉空間或人多地方會近距離接觸就要戴。」也讓楊瓊瓔怒批衛服部竟用人民繳的稅拍這種影片，呼籲衛福部不要再傳達錯誤訊息。

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(中時電子報)