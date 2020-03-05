針對原住民收養非原住民身分一事，現行原住民身分法明訂「非原住民取得原民身分，必須由雙方皆是原住民養父母收養，才能取得」，國民黨立委鄭天財等人提案修正「原住民身分法」，希望再放寬成只要養父母1人為原住民，或原住民單獨收養即可取得原住民身分。

現行原住民身分法明定「未滿七歲之非原住民為年滿40歲且無子女之原住民『父母』收養者，得取得原住民身分」，排除單獨收養及僅有一方為原住民身分；立委提案修正為「未滿七歲之非原住民為年滿40歲且無子女之原住民收養，從養父姓、養母姓或原住民傳統名字者，得取得原住民身分」。

鄭天財表示，現行條文，未滿7歲原住民要由40歲原住民養父母共同收養，現在單親越來越多，單親收養越來越多，考慮放寬修正條文；原民會主委夷將‧拔路兒回應，原住民身分法針對非原民取得原民身分，要是原住民養父母共同收養，獲得原民身份，提案希望放寬成只要一方有養父母身分，應該是例外的規範，希望在法制上採應從嚴規定。

(中時 )