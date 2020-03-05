交投震盪，周三國際原油期貨終場收跌；儘管主要產油國仍持續說服俄羅斯同意進一步減產，不過達成額外減產協定方面趨於困難，加上美國原油庫存持續增加，令多頭信心遭受打擊，油價回吐早盤漲幅，其中美國原油跌0.9%，倫敦跌1.4%。

據美國能源部(EIA)顯示，截至2月28日當周，美國原油庫存增加78.4萬桶，市場預估為增加264.4萬桶，庫欣原油庫存減少197.1萬桶，而美國精煉油庫存減少400.8萬桶，為連續七周下降，且出現自2019年3月以來最大降幅，市場預估為減少185.2萬桶，汽油庫存減少433.9萬桶，連續五周減少，市場預估為減少223.9萬桶。

美國NYMEX-4月原油期貨收跌0.40美元，報每桶46.78美元，4月熱燃油持平，報每加侖1.53美元，4月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.56美元；倫敦ICE-5月布倫特原油5月期貨收跌0.73美元，報每桶51.13美元。(鄧凱綺整理)

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