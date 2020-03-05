韓國疾病管理本部周四上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增438人，累計確診病例達5,766例。由於國內疫情持續升高，南韓政府亦將實施類似台灣的口罩分配與限制出口政策。

此外，南韓新冠肺炎確診死亡病例新增3人，累計死亡病例達35人。在大邱的駐韓美軍人員有兩名眷屬確診感染新冠病毒，使駐韓美軍的確診總人數達到6人。

在新冠肺炎疫情快速擴散之際，南韓總理丁世均周四宣布，政府將平均分配口罩，原則上將禁止口罩出口，以解決口罩嚴重短缺的問題。由於需求遠遠超出供應，南韓政府正在設法擴大口罩供應。

南韓總理在主持緊急內閣會議時表示，政府已經擬定擴大口罩供應的辦法，並將把口罩公平分配給大眾。政府將優先把口罩供應給醫護、隔離與安全等單位，並尋求把其餘口罩平均分配給大眾。政府還將建立一個電腦化系統防止重複購買，且原則上將禁止口罩出口。

(時報資訊)