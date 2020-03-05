在「梅根脫英」風波後，威廉王子與凱特3日展開3天的愛爾蘭歷史之旅，暫時擺脫繁雜的王室八卦。不過此時全球正遭新冠病毒肆虐，愛爾蘭也不例外，截至4日已有6起確診病例，而威廉在公開場合時竟然語出驚人地說，「我與凱特正在散播新冠病毒」，但拿疫情開玩笑已引起網友不滿。

威廉王子與凱特3日赴愛爾蘭時，在一場公開場合語出驚人地說，「我與凱特正在散播新冠病毒」，雖是玩笑話但已引起在疫情中的英國人民不滿

Prince William joked about the deadly coronavirus outbreak during a royal visit to Dublin’s Guinness Storehouse in Ireland on Tuesday https://t.co/chcqqO0OdK pic.twitter.com/ygyELE1ous — TIME (@TIME) March 4, 2020

據美國有線電視新聞網報導，在英國駐愛爾蘭大使接待下，威廉王子3日與愛爾蘭總理（Leo Varadkar）以及他的伴侶巴雷特（Matthew Barrett）於都柏林見面。不過在與國家救護車服務高級醫護人員對談時，威廉開玩笑地說：「我敢打賭，現在在每個人可能都會說『我得了新冠病毒，自己快要死了』，但實際上情況只不過是咳嗽而已。」

報導引述同時在英國與愛爾蘭營運的通訊社PA Media指出，威廉王子也質疑媒體對於新冠肺炎疫情報導過度誇張，「現在看起來新冠病毒相當的引人注目，不過在媒體報導下，現在有點太過激動了」。他接著表示，「順帶一提，劍橋公爵夫婦正在傳播新冠病毒；抱歉，我們將持續注意，如果要必要停止還請告訴我們」。

雖然威廉王子和凱特出訪期間，並未提高防護等級，與民眾如常握手，並未佩戴口罩。他們一如既往地與民眾見面，一天內就和數十人握過手。但據王室相關人士消息指出，威廉王子和凱特實際上已經經過英國公共衛生部和社會保障部的指導，一切都還是會行禮如儀。

不過威廉王子拿新冠病毒開玩笑，也引起正處於疫情中的英國人民不滿。根據英國衛生和社會保障部數據指出，目前英國已有85起確診病例，英國民健保署（NHS）宣布正式將應對新冠病毒層級提升為緊急程度最高「第4級事件」。

How pathetic. It is not surprising that Prince William is so out of touch and ridiculous to joke about something that has killed so many. #coronavirus #COVID19 #COVID19UK https://t.co/GA8HLtSGFl — I'm That Type Of Guy (@Marrrrcussss) March 3, 2020

(中時電子報)