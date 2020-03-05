真的是裝肖ㄟ，立法院長長游錫堃遭恐嚇案出現大逆轉。游在4日於臉書發文，指上月曾接獲恐嚇信件要求要承擔滅門血案的悲傷，事後向警方報案後卻無下文，甚至連巡邏箱都是空的。但警方表示，涉嫌恐嚇的80餘歲游姓老翁，早在3月2日就已經落網，並在第一時間也向院長報告，不知為何事後會反被院長倒打一耙，令人百思不得其解。

警政署表示，游錫堃院長接獲恐嚇信後，透過辦公室秘書立刻就找來警政署國會科國會聯絡人告知被恐嚇的情事，國會聯絡人得知後驚覺事態嚴重，除了立刻回報外，也請刑事局進行偵辦，並帶回相關證物進行鑑識。

警方表示，游院長辦公室於2月19日接獲信件，因信中內容具有恐嚇威脅言詞，且附有郵政匯票2萬元的掃描影像，要求游錫堃立即購買機票離台，警政署於21日交刑事局偵查第二大隊偵處。

警方取回相關物證進行調查，發現信封上寄件人署名為游姓男子，寄件地址為桃園市，進而查明一名88歲游姓老翁涉案，21日當晚19時許，立即派員前往游姓老翁家查訪，游男坦承犯案不諱，供稱自己因關心政治時事而提出看法，故寄信要求游院長離台及於臉書上發表偏激言論。警方製作完警詢筆錄，已於3月2日將游姓老翁依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方相當迅速的就在3月2日逮捕涉嫌寄恐嚇信的80餘歲游姓老翁，而且第一時就向游錫堃回報恐嚇嫌犯已經落網。

因此游錫堃4日在臉書上PO文指責警方針對恐嚇案偵辦沒有下文，而且也沒有設置巡邏箱一事，讓警方也覺得相當冤枉，不知問題出在何處，感覺無端被倒打一耙。

(中時電子報)