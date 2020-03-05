隨著湖人4日擊退七六人，目前拿下47勝13敗、穩居西區第1戰績，與暫居西區第9的國王，已有20.5場勝差，代表湖人只要贏下接下來兩場比賽，就可相隔7年重返季後賽行列，最開心的當屬3年前接下湖人老闆位置的珍妮巴斯。

「自從我們上次打進季後賽，已經過去很長一段時間了，」珍妮巴斯表示，「我們想說的是，湖人總算能在NBA重新回到人們討論之中，且進行高水準的競爭，這真是太棒了，作為西區第1名，這是湖人球迷應得的，我們就在這裡。」

湖人上次闖進季後賽是在2013年，當時他們以西區第7種子晉級，卻在首輪就遭馬刺淘汰出局，如今靠著「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星攜手合作，湖人不僅可望重返季後賽，更成為本季奪冠呼聲最高的球隊。

只是也算命運安排，湖人接下來兩場比賽的對手，剛好就是他們本季爭冠的兩大勁敵，分別是7日主場迎戰「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿，以及9日客場遭遇快艇，本季前兩次洛城內戰，湖人全都輸球，這次他們說什麼都不想輸了。

(中時 )