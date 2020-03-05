主演《後宮甄嬛傳》、《芈月傳》登上演員生涯頂峰的女神孫儷，跟《跑男》鄧超育有一雙兒女，被認為事業、家庭兩得意，如今卻爆出她有悲情人生，被媽媽當成人肉提款機，粉絲無不氣炸，不過這其實是她在《安家》的角色房似錦的淒涼身世。

孫儷飾演的房似錦，被母親當作人肉ATM，逼她幫弟弟買房就算了，還連房貸都她付。(翻攝自《安家》官方微博)

孫儷在新戲《安家》中，飾演女房仲房似錦，然工作能力跟個性都相當強勢的她，軟肋竟是自己的家人，她的母親重男輕女，從小狂對她親情勒索，明明孫儷在學校成績第一，但媽媽卻只想著逼她打工，幫弟弟繳學費，甚至逼她幫弟弟買房，孫儷本以為找到在上海的工作，離開原生家庭能喘口氣，沒想到這才是惡夢開始。

母親開始不斷打電話跟她要錢，甚至要孫儷幫弟弟繳房貸，孫儷不從，媽媽竟殺到她上班的城市，衝進她公司，還在她家門口打地鋪，死纏爛打要把女兒當人肉ATM，而孫儷的死對頭趁機慫恿其母繼續鬧大，並將過程拍下po上網，讓孫儷遭到停職，最後弟弟打了電話來，態度彷彿以退為進，讓孫儷心軟點頭幫他還房貸，掛完電話後弟弟竟笑了，母子倆的心機，讓網友氣到快吐血，痛批他們根本吸血鬼，尤以弟弟「雙面人」的落差，更為可怕。

(中時電子報)