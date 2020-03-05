由玄彬和孫藝真合作的《愛的迫降》創下完結篇最高平均收視率高達21.683%的紀錄，該劇講述北韓軍官與南韓女強人之間的愛情故事，引來不少討論，未料竟引來北韓方面震怒，批評劇情刻意貶低北韓，又說製作戲劇和看戲感到開心的人都是「沒良心的守財奴」。

最近《愛的迫降》、電影《白頭山：半島浩劫》都有描述北韓的劇情，其中《愛的迫降》更是被不少觀眾認為美化北韓，然北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》、《回音》最近卻發文批評遭南韓政府與製作公司醜化，拍出捏造內容的作品，又用民族分裂的傷痛賺錢，十分不道德。

報導中雖未點名是哪部作品，但指出無法置信南韓當局會允許黑化北韓的作品上映，對此十分震驚，又指：「將應該悲痛感慨的民族分裂問題當成賺錢工具，為此感到開心的人都是沒有良心的卑劣守財奴與敗類」，也放話：「製作並散布抹黑我們光明現狀的電影、戲劇，以及製作公司和南韓當局一定會付出謀害同族的代價」。

(中時電子報)