台南市安定區96歲王姓老翁騎單車訪友，在離家數公里處迷路，善化警分局安定分駐所警員陳威仲利用「人臉辨識系統」找出老翁住址，通知家屬到分駐所，其家屬非常感謝警方熱心協助，讓老翁安全返家。
警員陳威仲5日上午執行交整勤務時，獲報於安定國小前有位老翁騎單車在快車道上險象環生，用路人紛紛閃避，經警主動上前關懷慰問，詢問相關資料後發現，該老翁疑似迷途找不到回家的路，於是將其載返分駐所休息。
王姓老翁自稱是要去海寮里找朋友，他也不知為何會騎到安定國小，面對員警的詢問，僅重複說著「我叫成仔」等語，無法完整說出自己的姓名及住處，幸好警方利用「人臉辨識系統」找出老翁住址，並請家人將老翁帶回。
善化警分局安定分駐所所長謝承佑呼籲，民眾家中若有高齡長者，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話的聯絡卡片，可避免類似情形發生。
(中時 )
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