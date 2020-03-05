一名女子小芳（化名）2015年間，禁不住網路上認識的郭姓男子誘惑，同意陪他的老闆啪啪一天，想賺４００萬元酬勞，沒想到不僅錢沒賺到，還白陪睡又倒貼10多萬，落得人財兩失。以同樣手法行騙多名女子、最多騙1女269萬的郭男，最後被新北地院法官依詐欺取財罪，判刑３年４個月徒刑。

郭男與小芳在網路聊天室，2015年主動向小芳表示「我老闆想徵求1日情人，只要陪他逛街、吃飯及嘿咻，就能拿400萬元。」小芳同意，便與郭男老闆相約在高鐵站碰面，但是出現的人仍是郭男本人，他再向小芳謊稱「必須先付15萬元贈與稅」，還要她先提領1萬元確認帳戶，接著2人前往旅館嘿咻。

據「三立」報導，小芳同年四月又分別付給郭男75000元及65000元，郭男則開立2張收據以及本票給小芳，但小芳前往銀行兌領時，被行員告知本票上的身分證字號與地址有錯，小芳才驚覺被騙，郭男發現東窗事發，竟脅小芳要散布不雅照，嚇得小芳向警方報案。

檢警查出，郭男1人飾兩角行騙手法，除了小芳之外，另1名女子小珍（化名）受害，且被騙高達269萬元，還有另3人計被騙114萬元，新北地院審理後，將郭男分別判刑2年6個月及8個月徒刑。

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(中時電子報)