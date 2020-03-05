香港出現狗被確診新冠肺炎的首例！新冠肺炎確診者、香港女富豪周巧兒的愛犬，之前經香港漁農自然護理署兩次病毒測試，發現其口腔及鼻腔樣本呈弱陽性反應，成為世界首例。

頭條日報網4日報導，香港漁護署曾徵詢港大、城市大學及世界動物衛生組織專家的意見，他們一致認同有關結果顯示，這條狗已低程度感染有關病毒，並很可能由人類傳染，目前正在港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

(旺報 )