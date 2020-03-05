全球首例！港確診患者愛犬染新冠病毒 10:382020/03/05 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港女富豪周巧兒的愛犬確診新冠肺炎，成為全球首例。（圖／翻攝自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港出現狗被確診新冠肺炎的首例！新冠肺炎確診者、香港女富豪周巧兒的愛犬，之前經香港漁農自然護理署兩次病毒測試，發現其口腔及鼻腔樣本呈弱陽性反應，成為世界首例。 頭條日報網4日報導，香港漁護署曾徵詢港大、城市大學及世界動物衛生組織專家的意見，他們一致認同有關結果顯示，這條狗已低程度感染有關病毒，並很可能由人類傳染，目前正在港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。 (旺報 ) #香港 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 # 台灣 #大陸 #全球 #狗 #動物感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 兩岸熱門新聞 韓國疫情大爆發 為何華人聚集最多的城市零確診？ - 兩岸 北京醫院首度證實：新冠病毒攻擊中樞神經系統 - 兩岸 - 旺報 陸專家揭新冠肺炎「最終發展」！停戰「時間點」曝光：相信我 - 兩岸 全球首例！香港新冠肺炎病患寵物狗確診感染 - 兩岸 全球首例！港確診患者愛犬染新冠病毒 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。