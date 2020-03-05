新科台灣基進立委陳柏惟日前說2300萬人繳健保未來可能擴張成給14億人用，引發爭議，他也批馬政府時代放寬規定，擴大「居留證明」認定，大幅增加健保支出，馬辦痛批以訛傳訛，陳柏惟臉書再回嗆「官話民眾聽不懂」，國民黨立委陳以信則在臉書開轟，「你講的白話證明你根本不懂！」

馬辦公室指出，健保自1999年起讓取得居留身分的大陸籍配偶納保，2000年民進黨執政後，進一步開放以「團聚」、「依親居留」、「長期居留」等身分來臺的陸配都可納入健保。當時的總統陳水扁與陸委會主委蔡英文，基於人道考量及與外籍人士待遇一致原則，開放在臺生活但尚未取得臺灣戶籍的陸配納保，值得肯定。

馬辦更指出，至於他任內開放在臺沒有戶籍的陸配未成年子女，居留滿6個月後可納入健保，只是比照在臺外籍人士辦理，納保年齡限制甚至更嚴。而根據媒體所報導健保署提供之數據，這類人士目前僅有995人，怎會變成立委口中的14億人？

陳柏惟在臉書嗆馬，「坦白講你講一大堆官話民眾根本聽不懂」，簡單講就是不管馬扁都是「行政」命令過的，沒有經過立法院，但現在全台灣都在要求「立法」委員處理健保問題。所以她建議「應廢止行政命令」，舉例3000萬是2／27三立新聞試算，怎麼算你可以問他們；阿扁開的是中配，你開的是依親吃到飽從小到大20歲可健保不用中華民國籍，這兩個不能比吧。

陳以信則嗆陳，「我坦白講你講的白話證明你根本不懂」，簡單講陸配眷屬可納健保是1999年6月22日立法院修法通過的，民進黨政府2000年上台就實施了。所以現在5萬多位陸配納保不是根據行政命令，而是根據百分百的修法結果，至於陸配子女在台居留六個月後可納健保，那是比照當時外籍人士子女的相同作法，政府不這樣做才叫歧視，尤其他們總數只有近千人，交給健保的錢比花的還要多，健保恐怕是賺而不是賠。

(中時 )