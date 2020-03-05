2020總統大選後，緊接而來是2022地方首長選舉。有網友就預估國民黨在六都市長選戰中，有望奪得4席，民進黨僅2席，此結果讓網友大驚國民黨還是很強的！

網友hunghat以「2022六都市長結果預測」為題，在批踢踢發文指出，如果2022國民黨派出這些人參選，那麼國民黨有望贏得4席，民進黨2席。以下是該網友預測結果。

台北市：蔣萬安

新北市：侯友宜

桃園市：魯明哲/吳志揚（小勝）

台中市：盧秀燕

台南市：黃偉哲

高雄市：陳其邁

該網友認為，台中市長盧秀燕穩連任，贏5萬或10萬差別而已，台中人並沒有真的討厭盧 dpp沒什麼人成氣候。桃園不管國民黨立委魯明哲或前立委吳志揚選，都會贏民進黨立委鄭運鵬。魯選贏5-10萬，吳選贏3-5萬。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友arthur48也補充表示，台北市DPP推誰出來都是練兵，能讓基本盤穩住就好。台北市國民黨立委蔣萬安就安安穩穩當選，吳怡農開心贏得立委補選；新北市可以忽略，不要腦衝丟民進黨立委林淑芬、蘇巧慧出來選就好。選輸了不打緊，下次立委也會一起丟掉，新北市長侯友宜真的不差；桃園整合的國民黨還是很強大，就看鄭運鵬有沒有機會一搏。

中南部方面，該網友認為，台中雖然很多人說盧秀燕很強，但派系影響力不斷有新居民移入後弱化很多了。盧秀燕贏面還是算大，但反之他是覺得以盧秀燕目前累積的仇恨值，DPP要拿下台中市並不是一件難事。台南看台南市長黃偉哲連任贏多少；高雄罷韓過關，看民進黨那時的市長連任贏多少。罷韓沒過，看韓總那時輸多少。行政院副院長陳其邁如果回高雄選，還要先過屏東市長潘孟安、立委趙天麟這兩關就是了。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)