國標舞女王劉真住院搶救28天，知情人士透露，劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄就醫，為了不要留疤，決定採內科的心導管手術，經大腿動脈將導管放入主動脈進行瓣膜置換，但因過程不順利，才緊急轉外科進行開胸，導致黃金搶救時間延宕，如今回頭看只能說當初劉真若做不一樣的選擇，或許結果會不同。

熟悉內情人士說，心臟主動脈瓣膜狹窄手術分兩種，若採外科做法，就是把胸腔打開，置換金屬或豬、牛等動物材質的瓣膜，這種手術一般心臟外科醫師都會做，是很平常的手術。

至於內科手術，則是經大腿動脈將導管放到主動脈內，然後進行瓣膜置換，這在內科算是最尖端的手術，風險相對外科要高，且一旦發生血管撐裂、心律不整等突發狀況，還是得轉外科開胸搶救，一來一往勢必延宕黃金搶救時間。

知情人士指，外科手術唯一的缺點就是會留下疤痕，即使改用微創，也還是會有疤，只是疤大疤小的差別，劉真為避免留疤，一開始選擇了內科的心導管手術，如今回頭看，若最初劉真的選擇不同或許結果也會不一樣。

(中時電子報)