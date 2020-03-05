1.南亞科(2408)：外資賣超大舉縮手，加上美光昨夜強漲6.74%，早盤股價開高走高收復80元關卡、漲幅近2%。
2.宇瞻(8271)：外資續買超，加上總座於法說中表示記憶體價續漲、H2供不應求，今早交投火熱，開盤15分鐘即爆量攻上漲停。
3.廣穎(4973)：記憶體看漲，外資連續七個交易日買超，早盤續漲逾6.5%，躍過月線。
4.威剛(3260)：三大法人連兩日攜手買超，早盤量增價漲逾4.5%，躍過月線。
5.華泰(2329)：5日線有撐，外資連三日回補買超，早盤強彈近5.5%，飛過5日線、月線。
6.矽格(6257)：電源與網通訂單續強，2月營收年增47.8%，獲外資連三日買超，早盤股價一度強漲逾3.5%，攻克季線。
7.台積電(2330)：ADR昨夜大漲4.01%，拉抬今早股價一度漲至326元，挑戰月線。
8.東和鋼鐵(2006)：昨外資擴大買超1146張，帶動早盤股價續漲逾2.5%、達24.3元，登20餘月波段新高。
9.鴻海(2317)：外資力挺看好電動車和長期動能，股價重回漲升軌道走高2%，將挑戰84元壓力。
10.熱映(3373)：體溫量測需求強，2月營收創新高，市場需求為股價加溫，一早強勢漲停。
11.勤凱(4760)：2月營收續創高，今年成長態勢不變，資金安心進場，勁揚半根漲停板。
12.南僑(1702)：2月營收可望有抗菌產品守護，股價偏多盤整，將再度朝50元叩關。
13.華固(2548)：2月業績衝高1.48倍，業績利多+內資法人支持，早盤走高約2%。
14.鈺齊-KY(9802)：布局東南亞衝產能，Q1估雙位數年增，今早買盤進場推高8%。
15.鈊象(3293)：2月營收為6.27億元，年增近1倍，開盤後拉高上漲5%以上。
16.泰碩(3338)：業外匯兌收益挹注，1月獲利年增73.68%，每股純益0.38元，股價漲逾7.5%。
17.環球晶(6488)：台灣50指數近期將公布近一季成分股調整，市值大增拚加入成分股，股價漲逾3%。
18.欣興(3037)：去年營運表現佳，今年擴大投資載板並建設新廠，楊梅新廠區機台將於今年下半年裝機，最快將自今年第4季起貢獻營收，股價漲逾4%。
19.凡甲(3526)：去年EPS 6.13元，創10年新高，擬每股配息5.91元，股價漲7.15%。
20.優群(3217)：股本低於10億元，內資帶頭衝，股價漲5.5%。
21.南電(8046)：IC載板暨印刷電路板（PCB）營運轉佳，今年3大產品線展望正向，營運表現看俏，股價漲逾3%。
22.中美晶(5483)：太陽能和矽晶圓今年展望皆佳，子公司環球晶表現亮麗，股價漲3.38%。
23.譜瑞-KY(4966)：2月營收年增28.08%，創同期新高，早盤強漲逾5.5%，重返700元、10日線。
24.立積(4968)：上月營收年增130.57%，亦創同期新高，股價上揚逾2%。
25.順達(3211)：擬配息5元，殖利率飆抵8.3%，更直言拚每年逾5元派利，開盤直奔65.8元漲停價。
26.信驊(5274)：Q1營收拚季增雙位數，雲端熱滾滾，更上修今年業績，早盤頻頻觸及1095元漲停價，重回千元、衝上波段新高價。
27.松翰(5471)：額溫槍題材持續延燒，不畏外資昨賣超千張，股價挾大量衝漲逾7.5%，連2日刷新波段高價。
28.長榮航(2618)：外資中止連8日賣超，甩疫情影響，早盤走揚逾2%，連漲2日。
29.祥碩(5269)：超微市占攀高，概念股同歡，股價上攻逾7%，站穩10日線。
30.力山(1515)：接單大喜，全年營運吃補，早盤應聲上漲逾5.5%，收復5日線及周線。
31.氣立(4555)：擬配息1.2元，加上防疫產品設備需求升溫，訂單量突破5年總和，早盤漲停、站上所有短均。
32.大山(1615)：2月合併營收年減27.17%，早盤跌落平盤。
33.凌網(5212)：外資昨轉買超，早盤漲逾3%，登近1年來新高。
34.新光金(2888)：三大法人昨日賣超大幅縮手，早盤漲逾1%。
35.富邦金(2881)：三大法人昨日終結連八賣，早盤跳漲逾1%。
36.力麗(1444)：轉單、急單增，月產能成長兩成，晨盤放量走揚3%，彈上月線。
37.基亞(3176)：新藥開發雙喜臨門，多頭掌聲叫好，激勵股價彈升4%，挺進月線。
38.佳和(1449)：獲外資連3買，激勵股價連3紅，早盤急攻漲停，來到兩個月高位。
39.易威(1799)：遭列注意股免驚，早盤急彈4%，續衝6年半高價。
40.台康生技(6589)：開發新冠抗體利多續發酵，晨盤震盪走高5%，彈回30元及月線。
41.智邦(2345)：昨獲外資翻多買超逾千張，帶動早盤勁揚3%，重返半年線。
42.瑞祺電通(6416)：昨獲外資及自營商聯手買超百張，早盤在買盤拉抬下觸頂，收復月線關卡。
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