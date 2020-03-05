美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」初選大勝對大企業立場較強硬的勁敵桑德斯，隔夜美股大漲，以及美國眾議院火速通過高達83億美元的防疫支出法案，以對抗新冠病毒疫情持續擴散，受此激勵，周四香港恆生指數開高走高，目前上漲0.88%，國企股(H股)漲0.52%。蘋果概念股、大陸醫藥股、藍籌地產股走高。瑞聲科技漲近4%，領漲藍籌股。

(時報資訊)