《港股》隔夜美股大漲，恆指開高走高 10:172020/03/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」初選大勝對大企業立場較強硬的勁敵桑德斯，隔夜美股大漲，以及美國眾議院火速通過高達83億美元的防疫支出法案，以對抗新冠病毒疫情持續擴散，受此激勵，周四香港恆生指數開高走高，目前上漲0.88%，國企股(H股)漲0.52%。蘋果概念股、大陸醫藥股、藍籌地產股走高。瑞聲科技漲近4%，領漲藍籌股。 (時報資訊) #美股大漲 #開高走高 #桑德斯 #拜登 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 拜登後勢看俏 麻吉歐巴馬仍未表態力挺 17:532020/03/02 國際 恆指開盤漲0.48％ 中廣核新能源漲26％ 09:372020/03/03 財經 民主黨溫和派背書 拜登勢旺 04:102020/03/04 全球財經 超級星期二 桑德斯民調勝 拜登伺機反撲 04:102020/03/04 國際大事 桑德斯接地氣 溫和派擋得住嗎 04:102020/03/04 國際大事 《港股》美股重挫，恆指開高走低 10:002020/03/04 財經 超級星期二 拜登大勝 12:132020/03/04 國際 《日股》拜登領先提振美股期貨，日股晨收小漲 11:592020/03/04 財經 溫和派拜登逆轉勝 成美股救世主 00:142020/03/05 財經 民主黨初選「超級星期二」 拜登勝出 美股慶漲 04:102020/03/05 財經要聞 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 斷鏈！ 國產車廠提前放春假 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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