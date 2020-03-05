亞系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，受惠資料中心客戶對伺服器的強勁復甦，加上新型冠狀病毒衝擊下，遠端辦公需求快速增長，將信驊目標價由831元調升到1150元、評等也調升到買進。

亞系外資指出，信驊今年看好資料中心客戶對伺服器的強勁復甦，加上因為受到新型冠狀病毒影響，遠端辦公趨勢的增長將帶來大陸市場額外的新需求，故將2020年營收預估由成長10%，調升到15%，由於數據中心客戶佔信驊BMC(伺服器遠端管理晶片)出貨量的76%，所以預計其伺服器BMC業務在2020年將同比增長15~20%，長期的增長動力應該是交換機和存儲的BMC晶片，以及邊緣計算伺服器，這可能是2021年以來出貨量增長的動能。

亞系外資也預估，第二季來自於美國、大陸數據中心客戶的大量需求，整體營收季成長上看兩位數，有機會比預期更好，長期則看好伺服器恢復能力增強，將信驊2020年、2021年每股收益提高11%、15%，也將其目標價由831元調升到1150元、評等也調升到買進。

(時報資訊)