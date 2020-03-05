記憶體模組廠宇瞻(8271)看好記憶體市況，預期價格將上漲，公司也可望受惠本季消費型產品需求強，產品漲價，第一季毛利率可望在去年第三季的23%水準之高檔。宇瞻今開高走高，盤中強攻漲停價。

宇瞻4日召開法人說明會，總經理張家騉認為新冠肺炎疫情對於記憶體市場的需求會有影響，但對供給不會有影響，因DRAM及NAND Flash的供給吃緊，因此預估第二季記憶體價格看漲，下半年還可能供不應求。

宇瞻總經理張家騉4日表示，肺炎疫情造成中國大陸工廠稼動率與復工情況不好，會對記憶體需求產生負面影響，但疫情刺激宅經濟發展，遊戲機需求增加，資料中心伺服器需求也相當強勁，預期整體情況應不會造成記憶體跌價。

展望全年，張家騉表示，今年個人電腦市場可能稍弱，不過，伺服器市場快速拉貨，廠商又儲備庫存，加上DRAM供應商庫存水位降至4至6週水位，預期下半年DRAM價格向上。NAND Flash也預期供給緊張，預期下半年NAND Flash價格往上可能性高。

宇瞻去年合併營收74.86億元，較前年減少20.7%，平均毛利率年增4.8個百分點達18.7%，歸屬母公司稅後淨利3.77億元，較前年成長5%，每股淨利3.73元。董事會日前決議每股擬配發2.55元現金股利，股息配發率約68%。

(時報資訊)