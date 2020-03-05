儘管新冠肺炎疫情（COVID-19）衝擊股市行情，長期投資需求仍然看俏，為協助投資人多角化參與海內外市場，國泰金(2882)旗下國泰證券新增34檔台股定期定額投資標的，共計93檔，分別包含79檔台股以及14檔涵蓋美中台ETF。國泰證券表示，新增標的為MSCI成份股，加上原本大型藍籌股標的，等同提供兼具穩健與成長的多元投資平台，目前正值低利時代，透過長時間定期定額買台股，參與中大型績優企業長期獲利成果。

國泰證券指出，隨著全球央行持續進行寬鬆貨幣政策，台股資金行情匯聚人氣，根據台灣證券交易所最新數據顯示，2020年元月台股定期定額成交金額創下該業務推出以來的新高紀錄，單月成交金額達8.11億元，台股萬點行情列車創下史上最長紀錄，推升2019年台股定期定額成交規模正式突破60億大關，國泰證券更受惠於深耕數位服務有成，在這波行情中乘勢而起，每月台股定期定額成交金額持續走高，市占率同步攀升，目前已達2成水準，在開辦的12家證券業者間名列前茅。

國泰證券台股定期定額提供客戶「簡單、快速、便利」的數位服務，開發出一群「有投資理財需求、卻沒有時間」的客群，於數位券商版圖占有一席之地。金鼠年新年新氣象，國泰證券為提供客戶更加齊全的投資標的，所新增的32檔MSCI成份股以及2檔海外ETF，於「國證e櫃台App」上架立即獲得客戶新申購並成功扣款，國泰證券指出，新增標的更涵蓋5G升級概念股、谷底回升的面板產業與中長期受惠台商回流的相關族群等，預期將能滿足更多投資面向。

(時報資訊)