群益證（6005）去年推出免出門、線上即可開戶的「群益一戶通」數位服務，開通迄今1年反應熱烈，已有超過2萬名客戶完成開戶，廣獲市場好評。因應防疫在家理財需求，即日起至6月底加碼推出「群益百萬大FUN送」活動，以回饋客戶支持、拓展用戶規模。

群益證為洞悉行動族群需求，2019年推出「群益一戶通」數位服務，提出解決證券開戶費時繁瑣的便捷方案，只要透過線上開立證券戶，不需再另開銀行交割帳戶，全程僅需5分鐘即可完成開戶申請，讓開戶不再被時間與地點限制，大幅提升開戶效率。

群益也同時結合智能選股、下單及客製化功能，提供最完整離線推播服務。只要下載智選贏家APP，定時推播豐富資訊，針對市場老手更提供策略選股功能，投資人可依自設策略挑選出喜好股票加入自選股，讓智選贏家APP提醒個股動向，幫助客戶進行投資決策。

此外，群益也推出LINE＠服務，可邊聊天邊下單，與客戶零距離緊密接觸。為讓更多客戶體驗群益LINE＠便利性，群益即日起推出每月限量LINE POINTS贈點活動，只要使用LINE＠線上投資交易服務，下單任一筆即贈點，直接將優惠回饋給客戶。

為防疫助力並回饋廣大用戶支持，群益證即日起至6月底加碼推出「群益百萬大FUN送」活動，用戶活動期間申請「群益一戶通」完成單筆轉帳2萬、智選贏家及LINE＠各下單1筆，每人最高送LINE POINTS點數500點。

(時報資訊)