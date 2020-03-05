台北六福萬怡酒店聯合餐飲及住宿推出「2020微春酒享住宿限時專案」，即日起至5月底止，公司行號與機關團體到六福萬怡酒店宴會廳舉辦微春酒，10人中式餐桌只要12,800元+10%，優惠價71折，無桌數限制，「一桌即包廳」，再送價值逾萬元住宿券。

六福萬怡酒店表示，每訂1桌就額外加送台北六福萬怡酒店卓越客房或六福居都會景觀客房住宿券1張。若預訂2桌，則是贈禮三選一，分別為台北六福萬怡酒店卓越客房住宿券2張、六福居都會景觀客房住宿券2張、關西六福莊剛果藍天客房住宿券1張等選項，桌數無上限，吃越多住越多；此外，凡於3月31日前完成訂席，可再享早鳥優惠免1成服務費。

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，具有四鐵共構優勢，交通便利，許多由行旅客遊台北下榻該飯店。為搶春遊住房商機，飯店另推出「好禮FUN送住房專案」，雙人入住卓越客房一晚只要4,619元，超值優惠27折，入住期間為4月1日至5月31日止，入住加贈好禮二選一，可選擇2,000元餐飲抵用券，即可於全館餐廳消費使用，或是選擇免費升等至行政客房，並可享有頂樓行政貴賓廳VIP級餐飲服務。

(工商 )