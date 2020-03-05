美國周三因新冠肺炎而死亡病例再添2起，讓美國迄今因疫症而死人數增加至11人。至於紐約和洛杉磯再新增2起確診病例。

周三加州傳出首宗死亡案例，成為華盛頓州以外的第1次出現因疫症而死亡的案例。

加州普萊瑟郡的公共衛生署在聲明中指出，該名死亡病患可能在2月11日到21日之間，乘搭公主遊輪從舊金山往墨西哥途中被感染。回家後在2月27日因感到不適而被送往醫院救治。這死亡病患是普萊瑟郡第2位確診人士。

迄周三止，華盛頓州因疫症而死人數累計達10人，該州重災區西雅圖確診人數從27例攀升至39例。另外，紐約州確診人數上升至10例。洛杉磯則有6起新確診病例，其中3人曾到義大利北部旅遊。.

在疫情持續蔓延之下，眾院周三快速地以壓倒性票數通過83億美元防疫基金法案，預計該案周四在參院也會快速過關，再由川普簽署後執行以加快疫苗與治療用藥等研發速度。

(工商 )