洛杉磯道奇球星、上季國聯最有價值球員貝林格（Cody Bellinger）日前參加高爾夫球公益賽後，春訓熱身賽連續缺席2場，因此被外界質疑是在打高爾夫球時受傷，對此，他今（5日）受訪時闢謠，澄清自己並非在公益活動時受傷，目前身體狀況無虞，已開始參與球隊訓練。

貝林格2日出席普荷斯（Albert Pujols）基金會公益活動，與眾球星楚奧特（Mike Trout）、透納（Justin Turner）等重砲手展現過人力量，無情摧殘小白球，將球打到千里之外，但隔天面對辛辛那提紅人的比賽卻作壁上觀，體側痠痛不適未出賽。

連續2場比賽缺陣，貝林格遭外界質疑是因為打小白球時受傷的，對此，他今天告訴媒體，自己已經百分百恢復，並且開始參與球隊訓練：「我了解大家為何會說我是在揮桿時受傷的，但事實並非如此。」

貝林格接受大聯盟官網訪問時說：「他們的懷疑非常合理，我了解這點，但事實不是這樣，我身體百分百痊癒，你們可以這樣寫，用100分的表情符號（emoji）。」

今天對上舊金山巨人的熱身賽，貝林格始終沒有出賽，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他將在明天對上奧克蘭運動家的比賽歸隊。

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(中時電子報)