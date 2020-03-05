經過下顎枝垂直截骨手術，27歲男也揮別戽斗外觀。（澄清醫院提供／台中馮惠宜傳真）

一位27歲的男子，小時候被同學取綽號「小戽斗」，到了唸大學、出社會更影響交際生活，口罩不離口，經正顎手術（下顎枝垂直截骨），不再戽斗了，變成帥哥，沒想到又逢新冠肺炎疫情摘不了口罩，期待疫情趕快過去，讓他展現無罩生活的信心。

澄清醫院口腔顎面外科主任吳伯璋表示，這位27歲的男子表示，他小時候因柿子、獅子的ㄙ、ㄕ的發音都一樣，經常被同學取笑「小戽斗」回家哭訴，父母總是安慰他戽斗有福氣，長大後才知道根本不是這樣，大學男女交誼被冷落，出社會人際關係缺乏信心，幾乎口罩不離口，決定求醫徹底治療。

吳伯璋表示，下顎前突症患者最明顯是牙齒上下排的咬合無法密合，這位年輕人因下顎前突，造成上下門牙出現約0.8公分的間隙，不但無法利用門齒咬斷食物，必需利用後面臼齒又咬又磨，久而久之，連臉部都歪了一邊，出現臉部不對稱的麻煩，影響臉部的外觀，這是下顎前突症患者最在意的事。

吳伯璋說，由於相關手術器械的進步，增加手術視野，對下顎前突症的治療採取在口腔內進行「下顎枝垂直截骨手術」，將下顎骨垂直切開，把近心骨段向外翻讓遠心骨段能夠退後，就能使整個下顎往後縮，讓下排牙齒與上排牙齒完美密合，所謂的戽斗就消失了。由於手術從口腔內進行，因此術後不會在患者的顏面留下疤痕，成為目前治療下顎前突症的主要方法。

下顎前突症患者到底要何時治療最適宜？吳伯璋指出，由於下顎前突症是下顎骨過度生長所致，最好等到下顎骨完成發育穩定後再手術治療，以免因手術後因下顎骨持續成長而復發，通常十八歲以上的患者，其下顎骨的成長發育已穩定。

這位年輕男子經下顎枝垂直截骨手術後，經六週固定下顎再進行一至兩週的張口訓練，要求其達到四公分以上的張口度，目前該青年已恢復正常的咬合，揮別戽斗外觀。

(中時 )