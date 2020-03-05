我國與奧地利以政府對政府(G2G)方式首度合作設置「台灣奧地利高教科研種籽基金」獎學金，我方選送23名學生於去年9月至今年2月赴奧地利研修或交換，學生回國後表示，收穫遠大於出發前的想像。

我方選送來自4校15系所的12位大學生及11位研究生，赴奧地利薩爾茲堡專業高等學院、茵斯布魯克專業高等學院、庫夫斯坦專業高等學院、維也納科技專業高等學院及上奧地利邦專業高等學院等5所專業高等學院進行研修或交換。

這5校的特色領域包含設計與產品管理、觀光創新管理、國際商業研究、科技管理、機械工程、自然科學、全球銷售與行銷研究等，符合我方學生原本的專業領域背景。

赴上奧地利邦專業高等學院交換1學期時的台科大機械工業系廖同學表示，在實驗室實習課程的授課模式，體驗老師以引導方式帶領學生思考和解決問題，起初不習慣與台灣不同的學習模式，經過幾次的討論了解到學習是自己的責任，有問題也要主動提問或想辦法解決，甚至在老師指導下完成小專題，發現學習過程中收集資料和報告的能力都大有進步。

學生從研修或交換期間遇到的挫折中學習解決問題，主動學習、內化再反思，在踏出舒適圈後的探險，讓同學能體驗不同授課模式的磨合、培育更寬闊的視野，未來教育部將持續強化臺灣與奧地利雙方交流網絡之合作基礎，並厚植我國優秀青年國際交換之經驗。

(中時 )