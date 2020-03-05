大陸農業農村部4日發佈通知指出，對於列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》的物種，以及農業農村部公告的水產新品種，需按照《漁業法》等法律法規嚴格管理。中華鱉、烏龜等列入上述水生動物相關名錄的兩棲爬行類動物，按照水生動物管理。意味著中華鱉、烏龜等不列入禁食名錄。

(旺報 )