國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周三表示，新冠肺炎疫情在全球蔓延，已衝擊到今年全球經濟較去年強勁成長的希望，讓今年全球經濟增幅成為2008年金融危機以來最低。

她指出，IMF目前預期今年全球經濟成長率將底於去年的2.9％，並將在未來數周內公布修正後的預測幅度。貿易戰已令去年全球經濟增長創2009年來最低，但疫情急速在全球擴散，會進一步打擊全球經濟，表現將較去年更弱。

IMF在1月時指出，在中美緊張的貿易關係緩和之下，預估今年全球經濟成長3.3％。但按照喬治艾娃的說法，IMF將把今年經濟成長率調降逾0.4個百分點。

儘管如此，喬治艾娃認為在疫情持續擴散之下，目前仍難以預測經濟會被影響至何種程度，和疫情對經濟的影響會持續多久。她拒絕評估疫情引發大眾健康危機愈來愈嚴重的情況，最終是否會拖累全球經濟陷入衰退。

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