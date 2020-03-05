蔡英文(背對者)強調，台灣有意願也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情作出更多的貢獻。(截取自蔡英文臉書)

蔡英文總統今天接見美國在台協會(AIT)主席莫健。蔡英文強調，台灣有意願也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情作出更多的貢獻。 她感謝美國眾議院稍早通過台北法案，以具體的行動來表達對台美關係的支持，也期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定。

蔡英文今天由國安會秘書長李大維、外交部次長徐斯儉等人陪同接見莫健，蔡英文在致詞時表示，今年大選展現台灣民主的靭性，希望國際社會能夠看到我們對民主的堅持，並且在國際上繼續給予台灣公平的對待。

面對新冠肺炎疫情，她說，這幾個月來新型冠狀病毒在全球擴散是各國共同的挑戰，她要再一次地強調，台灣有意願、也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情作出更多的貢獻。

她也要藉此機會，感謝美國國會友人和行政部門在過去這段時間，在重要國際場域為台灣發聲，大力支持台灣的國際參與。

她說，在幾個小時之前，美國眾議院在415票贊成、零票反對情況下，通過台北法案，她非感謝美國國會友人對於協助台灣鞏固邦交、參與國際組織，以及增強台美經貿關係，以具體的行動來表達支持。

蔡英文也感謝美國國務院發言人發表聲明，譴責國際民航組織封鎖支持台灣的社群帳號，打壓言論自由，並肯定台灣在跨國公衛議題上的專業。「我們也相信每個人都應該享有健康權跟言論自由，這些共享的價值，也是台美堅實夥伴關係的根基」。

她強調，台美不僅是雙邊夥伴關係，也是全球合作夥伴，在安全方面。我們感謝川普政府持續對台軍售，台灣也會持續強化我們的自我防衛的能力，促進國防的自主，作為在印太區域的一個民主堅實的朋友。

在經貿方面，蔡英文也期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定更加強經貿交流，促進雙方的經濟成長。她說，未來台灣會與美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平、穩定發展貢獻力量。

莫健在發言前首先恭賀蔡英文在今年一月的勝選結果，他說，我們對於在蔡總統任內領導之下達成台美之間的關係，感到非常驕傲。

莫健指出，台美關係除了長久以來在商業，還有戰略上面的夥伴之外，現在這樣的合作關係也已經拓展到其他領域，包括技術以及人道關懷等等，這些都將會為我們定義一個更持久的未來，「換句話說，就是休戚與共，共存共榮」。

他說，在蔡總統的第二任期內，AIT這邊也會加倍力道來為台灣拓展國際參與的空間。「這樣子的需求，我想在面對新型冠狀病毒疫情擴散之時，也是不言自明的」。

他肯定在這次面對疫情上面，台灣的應對措施非常的謹慎、透明，而且以證據為基礎，「再再展現了台灣民主的實力。同時也讓全世界看到台灣原來可以對於全世界貢獻這麼多」，台灣如果能分享這樣的知識經驗以及慷慨之行的話，全球都能夠共同受惠。

(中時 )