由於新冠肺炎疫情影響，不少民眾不敢出門，不過若有辦理監理服務需求，新竹區監理所也提醒民眾，可透過「監理服務網」、「監理服務APP」線上申辦，可以處理多項業務，繳交汽機車燃料費、違規紀錄查詢等，不必外出也可辦理。

新竹區監理所指出，透過過「監理服務網」、「監理服務APP」，即可處理車輛動保申請、汽車定檢日查詢、住居所／就業處所查詢、增設或變更、駕照日文譯本、汽機車駕照考試報名、汽燃費約定扣款及申請電子繳款單、汽機車燃料費查詢及繳款、交通違規紀錄查詢及繳款、發登記書、選號標牌、補發行照、主要駕駛人設定、無肇事證明、駕駛人經歷證明、代檢廠及駕訓班資訊、牌照報廢或吊銷(扣)查詢、機車切結報廢查詢、車輛里程數查詢、駕駛人違規記點、汽機車違規記次、體檢代辦所查詢、駕照筆試模擬考、遊覽車車輛資訊、事故鑑定流程等。

此外，為了加強防疫，新竹區監理所也實施施全體進出人員量測體溫外，並於大門、服務台、各洽辦窗口等處皆放置酒精供民眾使用，清潔人員亦定時使用消毒清潔服務臺、辦件櫃臺、電梯按鈕、樓梯扶手、廁所等公共區域。

(中時 )