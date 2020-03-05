美股消息面：

1.美國聯準會公布褐皮書，稱過去幾周美國經濟保持溫和至適度擴張，但新冠狀病毒疫情持續升高已開始影響美國企業信心。為緩解新冠肺炎疫情對全球最大經濟體美國造成的衝擊，周二聯準會緊急降息兩碼（50基點），為2008年金融危機以來首次在排定的貨幣政策會議之前緊急降息。

2.雖然美國上周原油庫存增幅小於預期，但石油輸出國組織（OPEC）與減產盟友（合稱OPEC+）在擴大減產的問題上出現分歧，使國際油價承壓，周三紐約4月期油收跌40美分或0.9%，為每桶46.78美元，盤中一度升至48.41美元。倫敦布蘭特5月期油收跌73美分或1.4%，為每桶51.13美元，盤中一度漲至53.03美元。媒體報導，OPEC未能說服盟友俄羅斯支持進一步減產。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，2月非製造業指數為57.3，高於市場預估的54.9與1月的55.5。其中，新訂單指數升至63.1，就業指數升至55.6。

4.IHS Markit美國2月服務業採購經理人指數（PMI）終值為49.4，綜合PMI終值為49.6，均符合初值。

5.美國人力資源服務公司ADP公布，美國2月民間就業新增18.3萬人，超出市場預估的17萬人，但少於1月的新增29.1人。

6.美國能源情報署（EIA）公布，上周（截至2月28日）美國原油庫存增加78.5萬桶，為4.441億桶，增加幅度遠小於市場預期的260萬桶。上周汽油庫存減少430萬桶，餾分油庫存減少400萬桶。上周原油出口增至420萬桶/日。

(時報資訊)