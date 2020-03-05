由台南科學園區TAIRA加速器輔導的新創公司業安科技，日前於台北市推出實名制口罩販賣機，引起熱議；為協助防疫及滿足園區從業人員的各種購物需求，實名制販賣機5日起進駐南科台南園區及高雄園區，5日及6日邀請民眾來免費試用，憑身分證可領取1瓶75度500毫升酒精。

因為新冠肺炎爆發，導致口罩一罩難求，政府推出口罩實名制購買制度，因此業安科技將其公司的菸酒智慧販賣機改裝成口罩實名制販賣機，向大眾推廣實名制販賣機，認識了解其中運用的身分辨識等科技，不用害怕身分被盜用或是資料被竊取。

此次活動由李長榮化工提供純度75度500毫升酒精，5日下午3點及6日上午10點在台南園區Park 17摩斯漢堡外、高雄園區單身宿舍1F大廳入口各有1台智慧販賣機可刷身分證領取，每人限一瓶，每日每台限量100瓶。

雖然酒精目前不是管制購買品，但也是一瓶難求。由於活動事前於臉書宣傳，許多民眾未看清楚說明，5日一早就冒雨前往排隊，排隊人潮引起前往購物及洽公民眾側目。

業安科技執行長黃建堯表示，想要領取的人只要帶身分證去掃描，掃描到的資料會透過演算法轉為特殊代碼，不會留下個人資訊，也可藉由查驗代碼，避免民眾重複購買，正好適用於缺乏人力，又想分送物資的李長榮化工酒精贈送活動。業安科技也正和政府單位洽談，如何將實名制販賣機實際運用在醫療型口罩的販售。

(中時 )