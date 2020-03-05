美國再次瞄準科技領域制裁中國，禁止軟銀投資的新創企業達闥科技（CloudMinds）與中國共享源自美國的技術，此舉也打擊達闥科技赴美上市的計劃。

集微網報導，美國商務部2019年7月致信達闥科技，要求該公司在未獲得許可證的情況下，不得將其技術、技術資訊、軟體等內容從其美國部門轉移至中國，且沒有許可證，達闥科技美國辦事處甚至不能向中國輸出辦公傢具或iPhone等設備。

知情人士稱，美國商務部的規定甚至可能禁止達闥科技在美國工作的中國員工接觸核心技術，至今美國政府還沒有向達闥科技發放許可證。

不過達闥科技並沒有被限制與美國公司開展業務。達闥科技在聲明中稱，將致力於遵守出口管制，並正在採取適當措施以確保符合BIS要求。

達闥科技由前美國UT斯達康公司CTO、前中國移動研究院院長黃曉慶於2015年3月創立，是一家雲端智慧機器人營運商。目前在北京、上海、深圳、成都、台灣、香港、美國硅谷和日本東京設有研發和分支機構。

達闥科技2019年提交在美IPO申請書，不過因為被商務部限制，傳目前上市計劃已擱置，軟銀持有達闥科技35%的股份。2020年1月，達闥科技在美有縮編裁員等動作。

(工商 )