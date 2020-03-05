為搶攻春遊住房商機，六福旅遊集團推出「史上最狂春遊住房優惠專案」，旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福客棧、六福居同步提供各種住房專案，最低折扣1.5折起，入住期間到5月底，並可與國旅卡同時使用，再享房型升等優惠，無論是台北城市漫遊，或是關西動物之旅，都可享受殺很大的優惠。

位在台北南港車站有四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店，於春遊旺季推出「好禮FUN送住房專案」，雙人入住卓越客房一晚只要4,619元，超值優惠27折，入住期間為4月1日至5月31日止，入住加贈好禮二選一，可選擇2,000元餐飲抵用券，即可於全館餐廳消費使用，或是選擇免費升等至行政客房，並可享有頂樓行政貴賓廳VIP級餐飲服務。

榮獲TripAdvisor肯定的六福居也推出「買一送一住房專案」，即日起至5月31日止，雙人連續入住2晚或同日入住2間景觀套房，都會景觀套房只要4,399元，公園景觀套房為5,499元，現省2.4萬~3.2萬元，最低優惠15折起，盡享18坪～25坪的大坪數套房。

六福客棧也同步推史無前例超狂「買一送一住房專案」，即日起至5月31日止，雙人連續入住2晚或同日入住2間標準客房，只要2,666元，平均每人每晚只要667元，還有豐富的自助早餐，千元有找超划算。另外，六福客棧同一期間也推出「好客再聚消費滿額抽獎活動」，凡於福園廳、金鳳廳單筆消費滿1,972元以上，憑當日發票可兌換1張摸彩券，每月抽出5位幸運者，最大獎項為台北六福萬怡酒店卓越客房雙人住宿券，獎項價值高達13,860元。

關西六福莊十周年慶首波活動推出後大受好評，即日起再加碼推出「春遊好康第二波住房專案」，於4月6日至5月31日期間入住剛果藍天客房，不分平假日，雙人價只要6,599元，內含2客早餐外，還加贈好禮二選一，可選擇「羊駝互動體驗」或「六福村兩日無限制進出手環」，於平日入住，還可免費升等至剛果綠地客房。若用國民旅遊卡付款，則可免費升等至肯亞藍天樓中樓客房，惟無法與平日升等客房優惠活動併用。

(工商 )