全無預警而猛烈爆發的新冠肺炎(COVID-19)疫情，全面性的影響到全球經濟。但即便環境如此艱難，日子還是得過下去。外界預期蘋果有機會在 3 月份發表的平價新機 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)，根據業界報導已經進入生產驗證的最後階段，頗有機會在原本預估的時間點亮相。但因為新冠肺炎疫情的緣故，頗有可能以新聞稿或是更新官網的方式發表。

《電子時報》(DigiTimes)根據業界人士提供的資訊報導「蘋果正在準備中的平價新機(iPhone SE 2)，在中國大陸鄭州的組裝廠已經進入生產驗證的最後階段，很快就將發表。」這一款手機預計採用 4.7 吋 LCD 螢幕，有實體 Home 鍵支援 Touch ID 指紋辨識，搭載 A13 處理器與 3GB RAM，預計儲存容量從 64GB 起跳，定價從 399 美元起跳。

針對這一款新機的發表時間，天風國際分析師郭明錤保守預估將會在 2020 年上半年推出；而先前則有網路報導預測蘋果可能會選在 3 月 31 日發表。但是在新冠肺炎疫情影響下，至今仍很難預測蘋果會否以線下發表會的方式進行。回顧蘋果 2019 年春季發表新品的節奏，為了讓業界聚焦在全新的服務(service)類產品，蘋果在 2019 年春季發表會前透過官網更新連續多日發表新 iPad Air(第三代)、新 iPad mini(第五代)以及新 iMac 跟第二代支援 Hey, Siri 語音命令及無線充電的 AirPods，並隨後在春季發表會中發表 Apple News+、Apple Arcade、Apple TV+ 以及 Apple Card。不排除蘋果今年也將如法炮製，透過更新官網來宣布新品。

由於新冠肺炎在美國當地的疫情也持續升溫，Facebook 以及 Google 都已接連宣布取消 5 月份的開發者大會(F8、I/O)，《MacRumors》推測蘋果有很高機率不會在三月舉辦線下發表會，而是透過更新官網、公開新聞稿的方式來發表新品，此外並連帶在加州 Cupertino 總部以及紐約等地舉辦小型新品簡報會議。而由於新冠肺炎疫情影響到供應鏈復工進度，外媒預測 iPhone SE 2 上市後可能會面臨供貨緊張的情況。

iMac/Mac mini 🔜 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

New camera on iPad 💯 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

除了 iPhone SE 2 這一款平價手機即將發表外，先前曾幾度準確預測過蘋果新品的爆料達人 CoinX (@coiiiiiiiin)稍早前也推測蘋果將會在近期發表搭載新相機的 iPad Pro、新的 iMac 以及 Mac mini。天風國際分析師郭明錤先前曾預測，除了上述新品外，蘋果也可能在 2020 年上半年發表全新的藍牙追蹤器、新的高階耳機還有無線充電新品等產品。

(中時電子報)