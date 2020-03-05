新冠肺炎影響台灣經濟，行政院提600億元紓困振興特別預算，國民黨團今天舉行記者會，痛批特別預算編列的科目和去年度公務預算高度雷同，質疑政院不僅沒有計畫，也沒有成效評估，更沒有整體規劃思維，呼籲政院盡速將特別預算的細度規劃內容送進立法院，確保錢花在刀口上，而非大撒弊，讓立法院淪橡皮圖章匡列6百億元隨你用。

國民黨團總召林為洲說，他探訪很多餐廳後，得知員工自3月起開始放無薪假，但不敢申報，關於受影響的旅遊、觀光、運輸、餐廳、旅館等行業，經濟部編列100億元作為充實企業信貸保證基金，以政府做擔保，企業無須抵押品，讓銀行貸款給中小企業。

林為洲提出三項前提，包含中小企業要願意和勞工承擔，承諾不減薪、不放無薪假、不裁員等條件，藉信保基金度過難關，另相關施行細則也應盡快訂出，擔憂最終看不到效果。

國民黨團書記長蔣萬安強調，仔細審視紓困特別預算書，發現很多編列的科目和去年度審理完畢的公務預算科目相同，今天將完成委員會詢答，下週進入實質審查，希望行政院盡速將細部規劃送進立法院，確保每一分錢用在真正需要的人與產業身上，而不是大撒弊，讓國會變成橡皮圖章匡列6百億元預算隨你用。

蔣萬安痛批，佔特別預算最大宗的經濟部，編列204億元，但經濟部至今沒有提供補助基準，他呼籲應設排弊條款，排除假公司與人頭公司為接受紓困的範疇，而振興抵用券的說法一日三變，質疑行政院至今不僅沒有計畫，也沒有成效評估，更沒有整體規劃思維。

國民黨立委曾銘宗要求勞動部協調金管會提出包含房屋貸款與消費性貸款等勞工紓困貸款，協助勞工度過困境，並要求交通部、文化部及農委會盡速提出紓困具體方案，另需指定單一協助窗口，讓紓困政策發揮最大效益。他還說，基於立委審查預算權責，各機關須按季將流用日期、金額及科目報立法院備查。

「特別預算只看到紓困沒看到振興」，國民黨立委李貴敏說，3月起股市大跌，顯示新冠肺炎導致經濟遭受很大衝擊，政府雖說製造業可移至第三國生產來解決，但實際面臨原料無法取得問題，試問如何辦到，呼籲政府紓困是必要的，但為了全國人民福祉，政府也要提出振興方案。

(中時 )