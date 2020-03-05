金姓男子搭捷運時，見高中女生忙著滑手機，趁她不注意之際，用下體磨蹭她屁股洩慾，少女因感到屁股突遭異物一再「頂撞」，驚覺被性騷擾，但少女毫不驚慌，拿起手機拍下金男照片，暗中蒐證，並勇敢報警逮狼。台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴金男。

起訴指出，去年11月16日傍晚6時20分，金男搭乘台北捷運板南線列車往頂埔方向，行經台北車站與西門站途中，見車廂人潮擁擠，1名高中女生低頭看手機，認為有機可乘，故意站在少女身後，趁她不注意之際，以下體磨蹭少女臀部性騷擾。

少女發現後，臨危不亂，在捷運列車行駛至西門站至龍山寺站途中，拿起手機暗中拍下金男的照片1張，再若無其事般於龍山寺站下車，將金男照片出示站務人員，表明被金男性騷擾，站務人員報警處理。

事後警方依據少女拍下的「狼照」，調閱監視器畫面「按圖索驥」抓到這匹磨蹭色狼，移送北檢偵辦。

(中時 )