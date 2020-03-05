大陸股市滬深兩市5日開高，不過早盤兩市走勢有分化，深指開高1.38％至今漲幅收斂不足1％。滬指則在10點30時衝高突破1％，現漲1.11％。

在4日中共中央政治局稱，加快5G網路、數據中心等新型基礎設施建設進度。政策帶動通訊類股5日普漲，同時高壓電、豬肉、白酒類股領漲。

(工商 )