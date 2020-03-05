陸股兩市開高 滬指漲1％ 10:562020/03/05 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市滬深兩市5日開高，不過早盤兩市走勢有分化，深指開高1.38％至今漲幅收斂不足1％。滬指則在10點30時衝高突破1％，現漲1.11％。 在4日中共中央政治局稱，加快5G網路、數據中心等新型基礎設施建設進度。政策帶動通訊類股5日普漲，同時高壓電、豬肉、白酒類股領漲。 (工商 ) #滬指 #類股 #陸股 #大陸股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股崩盤 華爾街看好陸股債市 04:102020/03/02 焦點新聞 未跌破短中長均線 陸股有撐 04:102020/03/02 投資理財 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 陸股反彈 上證指數3000只差臨門一腳 15:252020/03/02 財經 A股開盤漲逾1％ 滬指重返3,000點 10:492020/03/03 財經 滬指收盤漲21點 兩連升 15:412020/03/03 財經 資金及政策力挺 陸股可逢回加碼 10:002020/03/04 財經 美意外降息 滬指開低走高 11:482020/03/04 財經 A股三大指數弱勢盤整 滬指午盤漲0.06％ 12:272020/03/04 財經 陸股逢回加碼 中証消費服務領先指數基金看好 04:102020/03/05 產業特刊 財經熱門新聞 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 宏碁搶攻物聯網商機 請出友達老將重返戰場 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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