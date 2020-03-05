美國民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）競選團隊今天晚間表示，團隊42小時內在網路上募得710萬美元（約新台幣2億1456萬元）的競選經費。

對於奮力追上對手腳步，並面臨同黨領先者桑德斯（Bernie Sanders）大撒競選經費的拜登而言，募款經費已著實提升不少。

路透社報導，聯邦參議員桑德斯競選團隊昨天透露，桑德斯陣營在2天內獲得逾22萬筆捐款，募得550萬美元。

美國總統大選將在11月登場，拜登和桑德斯兩人在民主黨總統提名戰中競爭激烈，想要取得挑戰共和黨總統川普的機會。

「工會領袖報」（Union Leader）援引魏斯理媒體計畫（Wesleyan Media Project）資料指出，雖然另一位參選人彭博（Mike Bloomberg）截至2月23日前斥資3億7700萬美元大買廣告，桑德斯砸下2000萬美元宣傳，但最終取得民主黨「超級星期二」初選勝利的是在同時期僅花費470萬美元的拜登。

(中央社)