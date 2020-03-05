全球新冠肺炎確診數已突破95,000例，世界衛生組織（WHO）目前仍未將疫情列為大流行（pandemic），不過德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨（4）日自行宣布，新冠肺炎已在全球大流行，而疫情在德國還未達到高峰。

德國之聲報導，德衛生部長史巴恩昨日表示，新冠肺炎已經變成全球大流行（worldwide pandemic），不過德國疫情還未達到高峰。

德國4日再新增44例確診病例，累計境內已有240人感染新冠肺炎，其中多數病例集中在人口稠密的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），一共有111例。目前德國16個邦中，已有15個邦出現確診。

史巴恩說，目前沒有人知道德國疫情何時進入高峰，但可以確定的是它將來臨，「所以我們可以進行準備。」他說接下來幾天甚至是幾周，對德國來說將會充滿挑戰，不排除政府會關閉更多學校及公家機構。

因應疫情升溫，德國似乎不排除實施封城手段。《布魯塞爾時報》（Brussels Times）報導，德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）3日表示，隔離整個城市或地區將會是「最後手段」。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3日才證實，新型冠狀病毒的全球死亡率已高達3.4%，比先前預估的2%還高，也比流感的1%致死率高得多。譚德塞此前多次拒絕將疫情列為大流行，2日也才表示目前沒有證據支持大流行已在全球發生。

(中時電子報)