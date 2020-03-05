記憶體模組廠宇瞻(8271)看好記憶體市況，預期DRAM及NAND Flash今年價格都將上漲，今早記憶體股全數上漲，南亞科(2408)等製造廠領軍，下游模組廠威剛(3260)等也都紅光滿面。

宇瞻4日召開法人說明會，總經理張家騉認為新冠肺炎疫情對於記憶體市場的需求會有影響，但對供給不會有影響，因DRAM及NAND Flash的供給吃緊，因此預估第二季記憶體價格看漲，下半年還可能會供不應求。

展望全年，張家騉表示，今年個人電腦市場可能稍弱，不過，伺服器市場快速拉貨，廠商又儲備庫存，加上DRAM供應商庫存水位降至4至6週水位，預期下半年DRAM價格向上。NAND Flash也預期供給緊張，預期下半年NAND Flash價格往上可能性高。

DRAM廠南亞科率先公布2月營收續揚，升至近五個月以來新高，且第一季出貨符合預期，預估比前季增加，第一季出貨位元成長率估在5%以內。

記憶體廠旺宏(2337)於上季法說會中，總經理盧志遠表示，受新冠肺炎疫情影響，產品價格後市不明朗，不過，5G基地台需求沒有停止跡象，目前仍健康且符合預期。產品價格方面，盧志遠表示，本季各產品價格穩定，原先市場預期，今年價格正向，但肺炎疫情致不確定性升高，價格後市不明朗。

華邦電(2344)則預期上半年Flash市場供需平衡，下半年DRAM、Flash市場都有可能供不應求。

第一季記憶體市況不淡，價格上漲的趨勢確立，為漲價概念股，今早記憶體模組廠宇瞻(8271)及威剛股價均大漲。

威剛董事長陳立白表示，短期雖因武漢肺炎疫情未明造成恐慌效應，但今年整體記憶體供不應求的態勢不變，仍樂觀看好記憶體價格將逐季走揚，2020年全年來看，第一季的價格將是全年低點。

(時報資訊)