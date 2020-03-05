亞洲科技產業指標B2B專業展–COMPUTEX TAIPEI 2020（台北國際電腦展）將在6月2日至6日於台北登場，共同主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，Gartner預估2020年全球IT支出將近3.9兆美元，COMPUTEX已於3月3日正式開放海外買主線上預先登錄服務，後續也將規劃包括5G、物聯網、電競、智慧應用等主題採購資訊，為海內外買主提供線上線下資通訊設備一站式採購服務。

2020年全球IT支出將上看3.9兆美元，以企業軟體支出成長最快。

市調機構Gartner預測，面對經濟與政治局勢的不確定性，為達到減少營運總支出目的，企業將擴大採購IT設備與導入解決方案，以提升企業運作效率，確保企業競爭力，並預估2020年，全球IT支出將上看3.9兆美元，比2019年增加3.4%，2021年更將突破4兆美元，比2020年增加3.7%。

研究報告顯示，在各類IT支出項目當中，企業軟體支出成長速度最快，當中除了企業用軟體採購金額增加之外，也包括透過SaaS（Software as a Service，軟體即服務）的導入，加速提升企業整體營運效率，並預估在2022年，雲端應用服務支出會超過傳統軟體採購費用。此外，由於不少企業應用服務需要規格更好的IT設備（包括手機與PC），大中華區與新興亞太地區將有一波IT設備升級採購需求，預估採購金額將高達100億美元。

TCA表示，COMPUTEX是世界級IT設備與解決方案B2B採購大型展會，海內外買主於線上完成預先登錄可縮短現場領證時間，主辦單位也將在展前提供最新IT設備採購資訊，提升買主採購效率。TCA指出，提供媒體與創投業者的線上預登服務也已經同步啟動，國內專業人士預計另於4月上旬開放。

(時報資訊)