立法院長游錫堃指遭恐嚇，控警方未積極處理，也沒到自家巡邏。對此，大安分局瑞安街派出所所長洪長義，親上火線到游錫堃臉書留言，讓網友大讚有Guts。

游錫堃在臉書發文，「不明人士威脅一家人要承擔滅門血案的悲傷，他向警方報案後，警方卻沒有下文，至今家門口的巡邏箱都是空的，質疑立法院長及家人的人身安全是這樣，一般民眾怎麼辦？」

洪長義今（5）日上午到游錫堃臉書留言，表示分局及派出所並未接獲任何報案及製作相關筆錄，且台北市巡邏箱已改電子掃描，更指出「您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。」因此派出所並不知道游錫堃遭人恐嚇，這段時間同仁也有依規定巡簽。

相關新聞被轉貼到韓粉社團，大讚「真有Guts，小小的官膽敢開槓游大大院長」，網友表示「那麼怕死就别當院長，連這小事也大驚小怪」、「又一個換了位子就...」，但也有人替所長擔憂，「人太老實官位不保」。

至於恐嚇案，警政署表示，游錫堃上個月透過辦公室秘書，找來警政署國會科國會聯絡人告知此事，已請刑事局進行偵辦，並帶回相關證物進行鑑識，且已於3月2日將涉案的88歲游姓老翁，依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並在第一時間回報給游錫堃院長。

(中時電子報)