台中市政府提倡人與自然環境永續共存理念，打造台中市成為宜居城市，推動《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，獲很多建商響應，投入建築美化城市的行動。

惠宇建設強調「共美、共享、共好」社區理念，這幾來新推出的建案，都保留部份基地面積作為建築所需，其他空間開放為鄰路街廓、步道，令社區驚艷建商好大器的是庭園景觀等開放空間。

「惠宇大聚」1400坪的建築基地，規畫1000坪森林意象的前庭後院，前院以包括青楓、樟樹、五葉松、櫸木、楓香等台灣原生樹種，打造對外延伸的開放空間，將鄰里共享、友善城市的理念導入到建築作品。

惠宇建設總經理顏定滄說，惠宇建設營造樹木養育、移植計畫，對於基地覆土深度、結構計算及澆灌時間，全部實作出一套科學數據與經驗。

為讓原本生活在高山上的大樹能良好生長，惠宇不施作花台基座，改以原石自然堆砌，並在社區庭院區域下挖覆土至少兩公尺後，才種下樹木，景觀水池不添加人工藥劑，選擇自然工法，打造與生態共榮的獨特環境。

「惠宇仁美」打造自然循環的生態池，包括上晴、大聚、五十七間堂等建案，從環境中綠化到鄰里，發揮獨樂樂不如眾樂樂的精神。

寶輝建設請出哈佛大學林園景觀大師，在市政北六路到國家歌劇院四周，認養「中櫸園林蔭大道」為台中市容貢獻心力，其中，「寶輝大隱」建案，考慮鄰近街道樹木稀少、街景連續性不高等狀況，參考紐約著名的布萊恩公園改造案例

，透過大型路樹打造綠色街景來連結各個街區。

現在「大隱」社區周圍自成一座小公園，吸引許多候鳥與昆蟲的駐足，巷弄中的綠色新亮點，由一棟建築擴大到城市公共區域及街道植栽，與市民共享。

龍寶建設訴求建築與鄰里間的互動關係，烏日的「愉悅臻邸」社區，以以低建蔽率爭取最大的景觀綠化面積，留設逾千坪的空間做綠美化，營造出生態、節能、減廢住宅生活。

龍寶建設在七期新市政中心的建案「心臻邸」，臨路退縮塑造開放式公園步道；龍寶「謙臻邸」、「誠臻邸」兩案串連出百米的城市綠廊，為新市政中心綠美化新亮點。

(中時 )