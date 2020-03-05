玉山5日清晨7點10分下雪，至7點50分雪停，積雪約1公分。（中央氣象局提供／黃國峰台中傳真）

受大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，今天一早冷颼颼，玉山北峰早上7時10分降下靄靄白雪，可見玉山氣象站鋪上一層白雪，直至7點50分雪停，積雪約1公分左右。

玉山國家公園管理處副處長林文和指出，排雲山莊從4日晚上9點就持續降雨中，目前溫度3度左右，玉山地區雪已停止，研判未來幾天冷氣團減弱不再下雪，呼籲遊客登山時，要注意步道溼滑及注意保暖。

(中時 )