天氣濕冷 玉山今晨降雪1公分 11:082020/03/05 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，玉山5日清晨7點10分下雪，約下了40分鐘雪停，積雪約1公分。（中央氣象局提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山5日清晨7點10分下雪，至7點50分雪停，積雪約1公分。（中央氣象局提供／黃國峰台中傳真） 受大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，今天一早冷颼颼，玉山北峰早上7時10分降下靄靄白雪，可見玉山氣象站鋪上一層白雪，直至7點50分雪停，積雪約1公分左右。 玉山國家公園管理處副處長林文和指出，排雲山莊從4日晚上9點就持續降雨中，目前溫度3度左右，玉山地區雪已停止，研判未來幾天冷氣團減弱不再下雪，呼籲遊客登山時，要注意步道溼滑及注意保暖。 (中時 ) #玉山 #冷氣團 #白雪 #下雪 #氣象站 也許您會感興趣 推薦閱讀 今天變天 氣象局：下波冷至13度逼近冷氣團 08:202020/03/01 生活 六師公會＋玉山金 全台募熱血 04:102020/03/02 投資理財 《金融股》玉山Pi信用卡，拓增P幣生態圈 10:012020/03/02 財經 玉山Pi拍錢包信用卡 指定通路最高享P幣5％回饋 15:172020/03/02 生活 百分百抵用 玉山加碼助攻Pi拍錢包 15:582020/03/02 財經 玉山Pi拍錢包信用卡 端好康 04:102020/03/03 產業特刊 玉山黃金種子計畫 第150所玉山圖書館落腳府城 15:452020/03/04 財經 玉山圖書館 第149、150所啟用 04:102020/03/05 產業特刊 玉山降雪！ 成夢幻銀白仙境 07:442020/03/05 生活 冷氣團來襲！北部低溫降至12度 3縣市大雨特報 08:262020/03/05 生活 生活熱門新聞 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 台灣輸了...美加掃好市多畫面曝光 員工嚇尿：30年沒看過 - 生活 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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