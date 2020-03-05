一名電纜大盜昨天晚間爬牆闖入位於新北市泰山的憲兵指揮部「堅實營區」，企圖偷剪電纜變賣，卻在剪電纜過程中，疑似觸及高壓電，當場爆出轟然巨響及火光，竊賊當場被嚴重灼傷電暈，營區官兵聽到巨響後查看，發現竟然有人躺在地上，身上還冒出陣陣煙霧，當場立刻報警送醫，目前全案正由警方偵辦。

憲兵指揮部表示，一名林姓竊賊昨天晚間6點多闖入「堅實營區」內，企圖偷剪營區內電纜線時，突然觸及高壓電，當場發出轟然巨響，當時營區內官兵正在整理用餐後的餐盤，一聽見爆炸聲立刻循聲趕往查看，只看見林姓竊賊躺在地上昏迷，身上還冒出陣陣煙霧。

官兵上前查看，林姓竊嫌身體還在抽蓄，但是身上的衣服已燒焦，而且上半身及四肢都出現燒焦痕跡，官兵立即向警方報案，警消到場後，將嚴重斲傷昏迷的林姓竊賊電昏的林姓竊嫌送醫急救，目前已無大礙。

據了解，隸屬憲兵指揮部的泰山堅實營區，過去都容納新兵訓練以及各憲兵營基地訓練使用，但因為憲兵員額減少，目前該營區已經空置，準備整修做為憲兵城鎮戰訓練場，因此只有少數官兵駐守。嫌犯疑似長期觀察營區已久，發現裡面人煙稀少才會想闖入行竊。

警方目前將等待林姓竊嫌傷勢穩定後進行偵訊，目前仍在清查林嫌是否涉及周遭電纜竊案當中。

(中時電子報)