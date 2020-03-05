新竹一名王姓女子結婚4年求子未果，歷經人工生殖手術2次，均以失敗告終，原本已打算嘗試試管，不過中國醫藥大學竹附設醫院生殖醫學中心主任林孝祖鼓勵她「再試一次看看」，終於如願懷孕、寶寶也已滿月，她寫卡片感謝「助孕」的林醫師。

王女年紀超過35歲，結婚已有4年，曾經懷孕過一次卻流產，後來向林孝祖求助，也嘗試過兩次人工生殖，卻未能順利如願，她本來想說自己年紀偏大，想改做試管嬰兒，不過林孝祖鼓勵她，「再給醫師一次機會」，而讓她決心嘗試。

做完第3次人工生殖後，由於身體沒有與過去不一樣的變化，王姓女子本來以為又失敗了，未料回診、抽血檢驗後，竟然發現懷孕了，讓她驚喜不已，如今寶寶約2個月大，她特別感謝林醫師，提到自己是「實現夢想的媽咪和爹地」

林孝祖建議，若有計畫生育的夫妻，可以提早開始，縮短備孕時間與失敗機會，夫妻雙方須有健康生活型態，例如減少熬夜、抽菸等不良習慣，搭配運動，提高基礎代謝率並降低生活壓力，飲食部分則可多攝取維他命C 或E或 鋅或海鮮等，提高精蟲品質。

林孝祖也說，進入人工或試管療程的婦女，可調整心態、正向面對，人工療程估計恐需2、3次，若均未能順利懷孕，才建議轉作試管。王姓女子也說，她在第3次做完人工生殖，就乖乖在家休息，林孝祖也不斷鼓勵她要有正能量、吃好睡好，終於如願。

(中時 )