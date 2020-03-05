新冠肺炎疫情拖延大陸資本市場進度，但證監會終於在5日重啟IPO發審會，並以視訊審核模式避免疫情，這是大陸時隔近30個工作日後重啟IPO發審會，可轉債、配股項目審核也將在6日恢復。

大陸證監會公告，發審委定於3月5日召開2020年第23次發行審核委員會工作會議，審核廣東豪美新材股份有限公司、三人行傳媒集團股份有限公司首發事項。

界面新聞引述投行人士說法，此次發審會將首次採用視訊審核方式進行，證監會在2月已經模擬過發模式。投行人士稱，目前有些發行人上市意願較急迫的，年初至今改革政策不停，企業對市場有較高的預期。隨著國內疫情逐漸好轉，又臨近3月末IPO項目的申報密集期，發審工作必須恢復常態，處理下正在排隊的存量企業。

證監會消息指出，除去終止審核的企業外，截至2月27日，共有423家企業在排隊等候IPO。同時，證監會決定於3月6日分別審議2家公司的可轉債發行申請，和1家公司的配股申請。

(工商 )