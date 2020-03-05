新冠肺炎疫情強襲，減少外食改在自己家中宅食的人增多，為搶改宅經濟商機，開在台北敦南金融商圈、鄰近遠企購物中心的火鍋名店「肉大人肉舖火鍋」，除推出加入了天然發酵黑蒜頭的「防疫湯底－蒜頭味噌釀」，並自即日起推出「外帶自取享優惠」活動，只要於營業時間來店點餐自取，消費滿900元即可現折100元。肉大人並與美食快遞平台Food Panda及戶戶送外送平台合作，想吃防疫火鍋，無需出門動動手指就可送到家。

肉大人的「蒜頭釀味噌鍋2.0」，湯頭是以延齡堂蒜頭釀及日本味噌，再加入以蔬菜、雞骨及酸白菜熬製。上桌後會建議客人先品嚐一口湯暖暖身，涮肉前再將以天然發酵，味微甜具抗氧化的黑蒜與白蒜打成的蒜泥加入湯中，待湯底大滾2分鐘後再次品嚐，滋味濃郁香甜。

在肉大人享用「蒜頭釀味噌鍋」可以日本山形縣和牛為涮料，山形和牛為黑毛和種，因環境水質條件優良，是山形縣出品的最高等級；油脂柔嫩細緻呈大理石紋，帶著些許甜味，店家建議煮法是將牛肉片放入碗中，以滾燙的湯底淋至5分熟即可。

發酵食物被視為健康美食，肉大人肉舖火鍋提供多種發酵湯頭，包括：酸菜白肉或是泡椒麻辣，都是經過長時間、用心發酵而成，酸甘開胃又健康的湯頭，搭配超過14種各式嚴選的國內外肉品、鮮活食材和氣泡飲品；肉舖區亦提供肉品外賣、外送服務。

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